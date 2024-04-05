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شريفة: الجمود السياسي والاقتصادي هو سيف مسلّط على رقاب اللبناني

منذ 29 ثانية
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اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة خلال خطبة الجمعة في مسجد الصفا، أن “الجمود السياسي والاقتصادي هو سيف مسلط على رقاب اللبناني وأي مناورة لكسب الوقت في ظل الاعتداءات الصهيونية هي على اللبنانيين وليست معهم”.

وطالب “الفرقاء المعنيين والمؤثرين أن يقوموا بخطوات إيجابية تتناسب مع عيد الفطر السعيد حتى يتنفس اللبناني الصعداء بعد أن ملّ الوعود وبعد أن كواه وحش الغلاء وحاصرته كلفة الاستشفاء والتعليم، ويرى أن المؤسسات المعطلة تعطل مستقبله ولا تبشر بغد مشرق”.

ورأى أن “انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى التحلي بالحكمة والحكمة تحتاج إلى عقلاء يجيدون الحنكة والمرونة، وليس إلى رؤوس حامية لشعبوية موقتة”، مشيرا الى ان “طريق الانفراج ممره الوحيد الحوار والنقاش الهادىء الذي يفضي الى مساحة مشتركة تؤسس لانتاج حلول ومعالجة كمّ الأزمات الذي يرهق الوطن وأهله”.

وانتقد  تقرير منظمة العفو الدولية حول “أحكام الإعدام في ايران التي طالت تجار المخدرات وزناة وارهابيين وغاب عن تقريرهم حرب الابادة والمجازر اليومية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني دون اي رحمة ومعظم الضحايا من النساء والأطفال، وهذا  أن دل على شيء فهو يدل على أن هذه المنظمات المصنعة أميركيا هدفها الإضاءة على جانب والاغفال عن آخر حسب الرغبة الغربية والمزاج الاوروبي”.

وشدد على ان “الخطوة الاولى باتجاه العدالة وحماية حقوق الانسان تكون بمحاسبة اسرائيل ومعاقبتها على ارهاب الدولة وبذلك يتكرس الاحترام للشرعية الدولية والقوانين والاعراف الانسانية التي تنتهكها هذه الدولة الغاصبة في كل لحظة، وقتل فريق المطبخ الدولي في غزة دليل كما كل الدلائل على وحشية هذا العدو القائم على منطق الارهاب والمجازر وتحدي قيم المجتمع الدولي”.

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