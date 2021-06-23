شريم: تأخير اقرار الكابيتال الكونترول جريمة

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم على “تويتر”: “اذا كان خبر تحويل 2.6 مليار من لبنان الى سويسرا خلال 2020 صحيحا يكون كل من ساهم بتأخير اقرار الكابيتال الكونترول واستعادة الاموال المحولة استنسابيا ارتكب جريمة في حق المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على جزء بسيط من اموالهم”.

اذا كان خبر تحويل 2.6 مليار من لبنان الى سويسرا خلال 2020 كما يظهر في هذا الخبر صحيحا يكون كل من ساهم بتأخير اقرار الكابيتال الكونترول واستعادة الاموال المحولة استنسابيا ارتكب جريمة بحق المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على جزء بسيط من اموالهم pic.twitter.com/xX6RWBJcWl — Ghada Chreim Ata (@chreimghada) June 23, 2021