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شريم: تأخير اقرار الكابيتال الكونترول جريمة

23 - يونيو - 2021
وزيرة المهجرين غادة شريم

وزيرة المهجرين غادة شريم

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غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم على “تويتر”: “اذا كان خبر تحويل 2.6 مليار من لبنان الى سويسرا خلال 2020 صحيحا يكون كل من ساهم بتأخير اقرار الكابيتال الكونترول واستعادة الاموال المحولة استنسابيا ارتكب جريمة في حق المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على جزء بسيط من اموالهم”.

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