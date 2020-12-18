شريم عرضت ودشتي عمل الوزارة مع الاسكوا

استقبلت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا “أسكوا” رولا دشتي وفريق عملها، ضمن زيارة تعارف تم من خلالها استعراض عمل الوزارة والـ”أسكوا” مع التركيز على أهمية ما تقوم به اللجنة الوزارية الفنية للانماء الريفي التي تترأسها الوزيرة شريم.

وتم الاتفاق على التواصل والتعاون في هذا الشأن، خصوصا وأن أهداف الاسكوا تصب بشكل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في لبنان والبلاد العربية.

ثم استقبلت شريم محافظ عكار عماد لبكي، وجرى التباحث حول “استمارة الانماء الريفي والمحلي” التي أطلقتها اللجنة الوزارية الكترونيا لدرس المقومات والحاجات الإنمائية في المحافظات والبناء عليها في برامج مستقبلية، علما أن محافظة عكار هي من أكثر المحافظات التي تجاوبت مع الاستمارة.