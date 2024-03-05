شعبة المعلومات: إيقاف شخص يقوم بالسرقة من داخل الكنائس

كشفت شعبة المعلومات هوية شخص يقوم بالسرقة من داخل الكنائس وأوقفته.

وصدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

في سياق المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة صناديق النذورات من داخل الكنائس في مناطق جبل لبنان، كثّفت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية المشتبه فيه بتنفيذ العمليات المذكورة، ويدعى:

– ح. ط. (مواليد عام 1995، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، وترويج عملة مزيّفة، وضرب، ومطلوب بجرم سرقة.

بتاريخ 29-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق المطار. وبتفتيشه، ضبط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، وكمية من مادة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عمليات سرقة من داخل الكنائس، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.