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شعبة المعلومات توقع بسارقين في بلدة الروضة - زحلة

منذ 3 دقائق
عنصر من شعبة المعلومات

عنصر من شعبة المعلومات

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صدر عن المديرية العـامـة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 10-04-2023، أقدم مجهولون على سرقة معدّات من أمام منزل أحد المواطنين في بلدة الماري – حاصبيا وفرّوا إلى جهة مجهولة.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بعملية السرقة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة وخلال ساعات من تحديد هوية الفاعلين وهما المدعوان:

ق. ف. (من مواليد عام ٢٠٠٧، لبناني)
خ. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۸، لبناني)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

بتاريخ 11-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة قامت بها دوريات الشعبة، رصدتهما في بلدة الروضة – زحلة حيث تم توقيفهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية سرقة المعدّات في بلدة الماري في حاصبيا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

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