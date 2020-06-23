شعبة المعلومات توقف اثنين من أكثر المروجين نشاطاً في منطقة المتن

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة كل من ك. ص. (مواليد 1983، لبناني)، وب. غ. (مواليد 1999، فلسطيني) بجرم ترويج وتجارة المخدرات على الأراضي اللبنانية.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة ظاهرة تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، وفي سبيل الحدّ من هذه الظاهرة التي تطال آثارها السلبية شريحة كبيرة من الشباب، تكثّف القطعات التابعة للشعبة جهودها لكشف المتورطين، وتوقيفهم على مختلف الأراضي اللبنانية.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات هذه الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية اثنين من أكثر المروجين نشاطاً في منطقة المتن، ومطلوبَين للقضاء بالجرم ذاته، وهما:

ك. ص. (مواليد 1983، لبناني)

ب. غ. (مواليد 1999، فلسطيني)

بتاريخ 16/6/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت قوة من الشبعة من توقيفهما في محلة الدكوانة -بالجرم المشهود- على متن سيارة نوع “شيفروليه”، خلال قيامهما ببيع المخدرات إلى أحد الزبائن، الذي تم توقيفه أيضاً، وتبين أنه يدعى:

ج. ح. (مواليد 1967، لبناني)

بتفتيشهم والسيارة، عثر على:

/52/ ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين، زِنة الواحد منها، تتراوح بين /1،1 و 1،9/غ

/56/ غ. حشيشة.

مبلغ مالي وقدره /1،546،000/ ل.ل.

بالتحقيق معهما، اعترفا بترويجهما المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن، ضمن مناطق: الدكوانة، المنصورية، المكلس، الدورة، والصالومي. كما اعترف (ج. ح.) بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.