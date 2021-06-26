الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات في ساحل المتن وهذا ما ضبطته!

26 - يونيو - 2021
شعبة المعلومات

شعبة المعلومات

A A A
طباعة المقال

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول نشاط أحد مروجي المخدّرات في عدد من مناطق ساحل المتن.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات، توصلت الشّعبة الى كشف هويته، ويدعى:

خ. ك. (من مواليد عام 1992، لبناني)

بتاريخ 22-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة برج حمود، على متن سيارة نوع “هيونداي”.

بتفتيشه ومنزله والسيارة، ضُبط ما يلي:

/7/ مظاريف تحتوي على /10/ غ. من مادّة الكوكايين، معدّة للترويج.

كمية من حشيشة الكيف.

كمية من الحبوب المخدّرة.

“دفتر ورق لف سجائر”.

أداة حديدية تُستخدم في طحن المخدرات.

علبة بلاستيكية بداخلها كمية من الكوكايين.

/4/ أجهزة خلوية ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في مناطق مختلفة من ساحل المتن، وبخاصة في محلّتي نهر الموت وأوتوستراد المتن السريع، وأنه كان يُخزّن المخدّرات في منزله.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    إضراب
    رابطة موظفي الإدارة العامة: مستمرون في الإضراب حتى تحقيق المطالب
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان: السلع الغذائية والدوائية لن تتأثر بهذا القرار!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟