شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات في ساحل المتن وهذا ما ضبطته!

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول نشاط أحد مروجي المخدّرات في عدد من مناطق ساحل المتن.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات، توصلت الشّعبة الى كشف هويته، ويدعى:

خ. ك. (من مواليد عام 1992، لبناني)

بتاريخ 22-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة برج حمود، على متن سيارة نوع “هيونداي”.

بتفتيشه ومنزله والسيارة، ضُبط ما يلي:

/7/ مظاريف تحتوي على /10/ غ. من مادّة الكوكايين، معدّة للترويج.

كمية من حشيشة الكيف.

كمية من الحبوب المخدّرة.

“دفتر ورق لف سجائر”.

أداة حديدية تُستخدم في طحن المخدرات.

علبة بلاستيكية بداخلها كمية من الكوكايين.

/4/ أجهزة خلوية ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في مناطق مختلفة من ساحل المتن، وبخاصة في محلّتي نهر الموت وأوتوستراد المتن السريع، وأنه كان يُخزّن المخدّرات في منزله.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.