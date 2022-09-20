شعبة المعلومات قبضت على مخلين بالأمن في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية المتورطين، ومن بينهم: ع. ب. (مواليد عام 1999، لبناني )، وهو من أصحاب السوابق بجرائم إطلاق نار، وافتعال مشاكل، ورمي قنبلة، وا. ع. (مواليد عام 2001، لبناني ) وهما مطلوبان بموجب بلاغات بحث وتحرٍ بالجرائم المذكورة أعلاه.

أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان وجودهما وتوقيفهما.

بتاريخ 16/9/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة القبة، نتج عنه توقيفهما.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.