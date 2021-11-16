الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شقير: الصناعة والشعب ولبنان بخطر

16 - نوفمبر - 2021
الوزير السابق محمد شقير

الوزير السابق محمد شقير

A A A
طباعة المقال

غرّد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على “تويتر”: “لسخرية القدر، يمر سنتان والبلد في خضم أصعب وأقوى أزمة إقتصادية فيما السلطة لم تتخذ أي إجراء واحد للجم التدهور، إنما بالعكس أهدرت إحتياط الدولار في مصرف لبنان ومنعت دخول التمويل بالعملات الاجنبية من الخارج الى لبنان بعد إمتناعها عن دفع سندات اليوروبوند.

واليوم، بعدما ضُرِبت المصارف والسياحة والتجارة وهُجروا اللبنانيين، المشهد يتكرر.

3 أسابيع على أخطر أزمة بعلاقة لبنان مع السعودية والخليج، عمقه الاقتصادي والإنساني وتهدد بإسقاط القطاع الصناعي، أيضا لم يتخذ أي إجراء لمعالجة الأزمة. على هذا الأساس:

الصناعة بخطر، الشعب اللبناني ولبنان بخطر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجاة صليبا
    نجاة عون صليبا تحسم الجدل: ليست مرشحة لرئاسة الجمهورية
    الطقس
    طقس رطب في الأيام المقبلة... ماذا في التفاصيل؟
    النائب ميشال دويهي
    دويهي: إنذار جدي موجه الى الحكومة ومجلس النواب معاً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟