شقير بحث مع وفد إقتصادي قطري سبل تنمية العلاقات الثنائية

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً إقتصادياً قطرياً ضم: الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة صالح بن ماجد الخليفي، مدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي، وعدداً من الفعاليات الإقتصادية القطرية، وجرى البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية على المستويات كافة بين البلدين.

بداية رحب شقير بالوفد القطري، مشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وبدعم قطر الدائم للبنان، وبإحتضانها جالية كبيرة من اللبنانيين.

وأكد شقير الإهتمام الكبير لدى القطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون والشراكة مع نظيره القطري، مشيراً الى ان الجانب اللبناني أنشأ لهذه الغاية مجلس رجال أعمال لبناني قطري لوضع خارطة طريق لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.

من جهته، أشاد الخليفي باللقاء وبالإهتمام الذي وجدوه لدى شقير بتعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية، كما أبلغ شقير إستعداد بلاده لتقديم كل التسهيلات والقيام بكل الإجراءات التي من شأنها الدفع بإتجاه تقوية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وبنتيجة اللقاء، تم الإتفاق على قيام وفد إقتصادي لبناني برئاسة شقير بزيارة قطر مطلع العام المقبل وإجراء لقاءات مع غرفة قطر ومع الفعاليات الإقتصادية القطرية للبحث والتشاور في الفرص المتاحة والإجراءات المطلوبة لتنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية القطرية.