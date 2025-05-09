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شقير: تهنئة نابعة من القلب لقداسة البابا الجديد

منذ 7 دقائق
الوزير السابق محمد شقير

الوزير السابق محمد شقير

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كتب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة “اكس”، الآتي: “تهنئة نابعة من القلب لقداسة البابا الجديد لاوون الرابع عشر على إنتخابه أمس، والتهنئة موصولة للكنيسة الكاثوليكية في لبنان والعالم، ونتطلع بأمل أن يحمل البابا الجديد معه الخير للبشرية والسلام الى لبنان والمنطقة والعالم، متمنياً له التوفيق في أداء رسالته في ترسيخ قيم العدالة والمحبة والتسامح وتعزيز الحوار بين الأديان والدفاع عن كرامة الإنسان”.

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