الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
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شقير: علينا التحرك سريعاً

منذ 5 دقائق
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير

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غرّد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على “تويتر”:

“سعر صفيحة البنزين 666 ألف ليرة، خبر سيء له تداعيات كارثية على الإقتصاد وحياة المواطنين. إزاء ذلك، علينا التحرك سريعاً لزيادة بدل النقل للعمال والموظفين الأسبوع المقبل، لأنه من غير المقبول أن يقتطع العامل والموظف أي مبلغ مالي من راتبه لإنفاقه على البنزين من أجل الذهاب الى عمله”.

وكان قد ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 24 ألف ليرة لتصبح بـ666000 ليرة
وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألف ليرة لتصبح بـ677000 ليرة
وسعر المازوت 40 ألف ليرة ليصبح بـ683000 ليرة.

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