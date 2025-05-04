شقير يرحب بالقرار الإماراتي: يعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

حب رئيس تجمع “كلنا بيروت” الوزير السابق محمد شقير بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى بلدهم الثاني لبنان. وراى في بيان “ان هذا القرار الذي يعبر عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين ويترجم قولا وفعلا مدى محبة دولة الإمارات قيادة وشعبا للبنان الذي يكن كل المحبة والتقدير للشعب الإماراتي ويقدر عاليا وقوف الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان للبنان واللبنانيين”.

وقال شقير :”سيكون الشعب اللبناني سعيدا جدا بوجود اشقائه الإماراتيين كما كل الأخوة العرب في ربوعه، وموضع احاطة واحترام تليق بهم كما تليق بتاريخ لبنان الذي احب الإماراتيين كما أحبوه دائما”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتباراً من 7 أيار 2025.