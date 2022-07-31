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شقيقة حسن قريطم لصوت الناس: خلال سنتين تم التحقيق مع الموقوفين مرتين فقط

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2022 12:30 صباحًا
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اعتبرت شقيقة الموقوف في قضية انفجار الرابع من اب حسن قريطم، مودي قريطم ان شقيقها بات معتقلا ولم يعد موقوفا.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “بالعادة يكون الشخص بريئا حتى تثبت ادانته فيما العكس حصل مع شقيقي ومع الموقوفين في قضية المرفأ ففي سنتين ونصف سجنيتين تم التحقيق معهم مرتين فقط”.

وتابعت: “نريد العدالة ونريد ان يأخذ التحقيق مجراه لتحصل محاكمة شفافة من دون اخفاء اي مستند “.

واشارت الى ان “هناك اجهزة امنية عديدة في المرفأ وجميعها مسؤولة في المرفأ وعن سلامة الناس والاسلحة والمواد المتفجرة “، لافتة الى ان ” الاداريين قاموا بوظائفهم الى حيث ما وصلت اليه صلاحياتهم”.

وقالت: “نريد ان يسير التحقيق ونحن نطالب باخلاء سبيلهم وتركهم يذهبون الى بيوتهم الى حين السير بالتحقيق “.

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