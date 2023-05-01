شقيق حاكم مصرف لبنان ووزير المال أمام القضاء الأوروبيّ هذا الأسبوع!

أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى أنّ الوفد القضائي الأوروبي يستأنف تحقيقاته في بيروت غدًا الثلاثاء، مضيفًا: “يفترض أن يمثل شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رجا سلامة الأسبوع الحالي أمام القاضية الفرنسية Aude Buresi وهي أصرّت على الاستماع إليه قبل مغادرتها”.

كما لفت المرصد الأوروبي إلى أنّه من المنتظر أيضًا أن يمثل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، كونه كان مديرًا سابقًا للعمليات في مصرف لبنان أمام القضاء الاوروبي الجمعة، مشددًا على أننا “نسمع عن أن مرجعيات سياسيّة طلبت من خليل عدم الحضور، وفي حال كان ذلك صحيحًا يجب محاسبة هؤلاء كونهم يعرقلون سير العدالة”.