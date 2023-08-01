شكر من العاملين في المستشفيات للمعنيين بتحويل مستحقاتهم

أوضحت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في بيان أن “بعد صدور المرسوم الرقم 11648 وذلك عبر إعطاء وزارة الصحة سلفة خزينة لتسديد المستحقات المالية للعاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، تم تحويل الأموال من وزارة المال الى حسابات المستشفيات الحكومية في مصرف لبنان بقيمة إجمالية خمسمئة وثمانية وسبعون مليار ليرة لبنانية ، وذلك بعد صدور التعديلات الأخيرة على الرواتب حيث لا قدرة للمستشفيات على سدادها للموظفين. لذا فإن الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تشكر كل من سعى وساهم بالوصول الى هذه النتيجة لناحية التمويل، آملين الاستمرار لحين إيجاد حلول تمكن تلك المؤسسات من تمويل نفسها بنفسها”.

وخصّت بالشكر “كل من قام بواجبه وعمل على وصول الحقوق إلى أصحابها من مجلس وزراء الى وزارتي الصحة والمال ولجنة الصحة النيابية”.

واخيرا نقول بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية السيئة التي نمر بها، اثبتت المستشفيات الحكومية انها الملاذ الآمن لأكثرية المواطنين في اصعب الظروف، وعلى الدولة الإستمرار بتأمين الدعم لزوم قبض الرواتب ، الأمر الذي ينعكس ايجابا في استمرار الحفاظ على المؤسسسات الاستشفائية العامة خدمة للجميع وبالأخص ذوي الدخل المحدود .