شكوى ضد الدولة اللبنانية امام المفوض السامي لحقوق الانسان

تقدمت اليوم مجموعة من المواطنين من كافة الاعمار و المناطق و من ذوي الاحتياجات الخاصة و ممثلة بالدكتورة سمر حداد بشكوى امام المفوض السامي لحقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة ضد الدولة اللبنانية لانتهاكها معاهدات دولية اولها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

مُنعت المجموعة في البداية من الدخول الى مكتب المفوضية من قبل حرس مجلس النواب الا ان المفاوضات افضت في النهاية الى القبول بدخول المفوضة عن المجموعة مع شخص آخر فقط. و قد تم تقديم الشكوى امام الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان السيدة رولا الحاج و ستتم متابعة الشكوى على ان يصار الى الاستماع الى ضحايا القمع و التعديات .