شلالا: عون لم يتدخل اطلاقا بالتحقيق في انفجار المرفأ

أوضح مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا أن “التقرير الذي اعده جهاز امن الدولة حول وجود كميات نيترات الامونيوم في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت وصل في البريد العادي الى رئاسة الجمهورية في 21 تموز الماضي” مؤكداً أن رئيس الجمهورية ميشال عون “وفور اطلاعه على هذا التقرير طلب من مستشاره الامني والعسكري متابعة الموضوع مع الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع”.

وقال شلالا في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “الرئيس عون لم يتدخل اطلاقا بالتحقيق الجاري في موضوع تفجير المرفأ هو صحيح طالب بالاسراع في التحقيق لكن طلب الاسراع لا يعني التدخل وهو لم يتدخل يوما لا مع المحقق العدلي ولا مع اي جهة قضائية معنية”.

ولفت الى أنه “في اجتماع مجلس القضاء الاعلى الذي حصل خلال هذا الاسبوع في قصر بعبدا لم يتطرق رئيس الجمهورية مع رئيس واعضاء المجلس الى هذه المسالة اطلاقا ولم يأت في كل الاجتماع الذكر على التحقيق في موضوع جريمة المرفأ وكل ما يقال في هذا الموضوع غير صحيح”.