شماس: القطاع التجاري يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة

أكد الأمين العام للهيئات الإقتصاديّة نقولا شماس أننا نتضامن مع كلّ المعنيين في القطاع التجاري لأنّ مطالبهم محقّة وهذا القطاع يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد سلسلة متكرّرة من الضربات والنشاط التجاري انخفض بمستوى 70 الى 90 في المئة.

وقال: “نأخذ جائحة كورونا على محمل الجدّ الى أبعد الحدود”.

ولفت إلى أنه من غير المقبول الإستقواء على المناطق التي تلتزم وغضّ النظر عن مناطق أخرى.

وأضاف: “قضيّة الإقفال في لبنان لم تعد مقبولة ونطالب السلطات المختصّة بالتواصل معنا وسماع مطالبنا وكفى ضرباً للإقتصاد والقطاع التجاري”.