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شماس: قد تصل العائدات السياحية الى 3 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس

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أشار أمين عام ​الهيئات الاقتصادية​ ​نقولا شماس​ الى تخريجة لمرسوم جوّال لإقرار زيادة الرواتب و​بدل النقل​ في ​القطاع الخاص​، وتمنى أن يبدأ الأُجَراء بالاستفادة من هذه الزيادة اعتبارا من هذا الشهر، ولم يستبعد أن يستمر سعر ال​دولار​ صعودا وأن يتخطى ال 100 ألف ليرة إذا بقي الوضع عل حاله.

وتوقع شماس، في تصريح تلفزيوني، أن تصل العائدات السياحية هذا الصيف الى 3 مليار دولار، وهذا الرقم يمكن أن يعيّش ​لبنان​ بشكل مقبول حتى آخر السنة على حد تعبيره.

واعتبر شماس أن هذه الرقم ضخم قياسا ل 18 مليار دولار هو الناتج العام أي أن 15 % الى 17% من الدخل السنوي سيتأمن خلال شهرين او ثلاثة في الصيف.

واشار الى توقعات بوصول نحو مليون و200 الف وافد هذا الصيف الى لبنان غالبيتهم من ​المغتربين​ اللبنانيين.

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