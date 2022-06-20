شماس: قد تصل العائدات السياحية الى 3 مليار دولار

أشار أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس الى تخريجة لمرسوم جوّال لإقرار زيادة الرواتب وبدل النقل في القطاع الخاص، وتمنى أن يبدأ الأُجَراء بالاستفادة من هذه الزيادة اعتبارا من هذا الشهر، ولم يستبعد أن يستمر سعر الدولار صعودا وأن يتخطى ال 100 ألف ليرة إذا بقي الوضع عل حاله.
وتوقع شماس، في تصريح تلفزيوني، أن تصل العائدات السياحية هذا الصيف الى 3 مليار دولار، وهذا الرقم يمكن أن يعيّش لبنان بشكل مقبول حتى آخر السنة على حد تعبيره.
واعتبر شماس أن هذه الرقم ضخم قياسا ل 18 مليار دولار هو الناتج العام أي أن 15 % الى 17% من الدخل السنوي سيتأمن خلال شهرين او ثلاثة في الصيف.
واشار الى توقعات بوصول نحو مليون و200 الف وافد هذا الصيف الى لبنان غالبيتهم من المغتربين اللبنانيين.