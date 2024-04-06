شمعون: نرفض التوجه نحو تمديدٍ ثالث للمجالس البلدية

توجّه رئيس حزب الوطنيين الاحرار مؤسس الجبهة السيادية النائب كميل دوري شمعون، بمنشور عبر حسابه على “إكس” الى “الرئيس نجيب ميقاتي”، كاتبًا: “علما بان ثلث بلديات لبنان معطلة حالياً نُدعم قرار وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة، نرفض التوجه لبعض القوى السياسية نحو تمديدٍ ثالث للمجالس البلدية والاختيارية، والشلل الذي يعيشهُ المواطن على الصُعُدِ التنمويّة والخدماتيّة”.

وأضاف: “تقديراً لبعض الاعتبارات الأمنية واللوجستية التي يطرحها البعض، نرفض أن تتحول إلى ذريعة لتعطيل الاستحقاق الديمقراطي، بل وفي أقصى الحالات يمكن تأجيل تقني لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، تسمح تحضير أفضل، كما والاستفادة من وجود المغتربين الزائرين هذا الصيف لممارسة لحقهم في اختيار مجالسهم”.