السبت 27 رمضان 1445 ﻫ - 6 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شمعون: نرفض التوجه نحو تمديدٍ ثالث للمجالس البلدية

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

توجّه رئيس حزب الوطنيين الاحرار مؤسس الجبهة السيادية النائب كميل دوري شمعون، بمنشور عبر حسابه على “إكس” الى “الرئيس نجيب ميقاتي”، كاتبًا: “علما بان ثلث بلديات لبنان معطلة حالياً نُدعم قرار وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة، نرفض التوجه لبعض القوى السياسية نحو تمديدٍ ثالث للمجالس البلدية والاختيارية، والشلل الذي يعيشهُ المواطن على الصُعُدِ التنمويّة والخدماتيّة”.

وأضاف: “تقديراً لبعض الاعتبارات الأمنية واللوجستية التي يطرحها البعض، نرفض أن تتحول إلى ذريعة لتعطيل الاستحقاق الديمقراطي، بل وفي أقصى الحالات يمكن تأجيل تقني لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، تسمح تحضير أفضل، كما والاستفادة من وجود المغتربين الزائرين هذا الصيف لممارسة لحقهم في اختيار مجالسهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى دار الشفاء وتحطيم قسم الطوارئ.. اليكم ما حصل!
    الصادق: حزب الله يعرف أن المرحلة تتغير ويجب الذهاب الى مكان يفتش فيه عن وجود سياسي
    أبو ناضر: اجراء الانتخابات البلدية فرصة تغييرية

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل يصعّد من حدة انتقاداته لنصر الله.. من كان يقصد بـ "الواهم"!؟
    مطعم ماكدونالدز
    بعد الخسائر الكبيرة.. ماكدونالدز في إسرائيل تحسم قرارها!
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    جريمة من العيار الثقيل بحق الأطفال الرضع في لبنان.. ماذا كشف الوزير سلام؟