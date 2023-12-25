شمعون: هذا هو الإنجاز الكبير

أمل رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون “تخطي كل الصعاب في السنة المقبلة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وعن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قال عبر “لبنان الحر”: “نحن بأمس الحاجة للجيش اللبناني وصموده”، داعيا إلى تكثيف الجهود لانتخاب رئيس “وهذا هو الإنجاز الكبير الذي يمكن لبنان من التقدم”، وفق قوله.

ورأى أن “لا حل إلا بالسلام الذي يضمن مستقبلا كريما لجميع أبناء لبنان، وعلى من يحمل السلاح، الادراك ان الوضع في يدنا لناحية تأزيم او حلحلة الوضع”، لافتا الى ان “المساعي تبذل وكل الدول تحاول مساعدة اللبنانيين باتجاه السلام لكن الأهم ان نتصالح مع بعضنا ونعرف أي لبنان نريد للمستقبل”.