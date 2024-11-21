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شهداء وجرحى في بعلبك.. إليكم التفاصيل

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2024 6:11 مساءً
غارات على بعلبك

غارات على بعلبك

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مقنة في قضاء بعلبك أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 6 أشخاص”.

كما أعلن المركز أيضا، أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة فلاوى في قضاء بعلبك أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.

وأعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على عمشكي في بعلبك أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على نبحا في قضاء بعلبك أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط ثمانية شهداء”.

وأدت الغارة الإسرائيلية على بريتال إلى سقوط شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وكثّف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس، غاراته على مناطق عدة في لبنان، كما تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت غارات عدة استهدفت الضاحية في وقت سابق اليوم عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بقصف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استكمل ما وصفها بالهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، استشهاد 32 شخصا وإصابة 49 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية على بلدتي معركة والشعيتية بقضاء صور جنوب البلاد.

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