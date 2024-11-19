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شهداء وجرحى في قصف على بلدات عدّة في صور وبنت جبيل

19 - نوفمبر - 2024
سلسلة غارات على تبنين وبنت جبيل وعيناتا وبرج قلاويه والسلطانية

سلسلة غارات على تبنين وبنت جبيل وعيناتا وبرج قلاويه والسلطانية

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موجة جديدة من القصف الاسرائيلي على قرى قضاءي صور وبنت جبيل من الليل الفائت وحتى صباح اليوم حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حي البص في مدينة صور محلة مفترق بلدة معركة ودمر مبنى حلويات البحصلي كاملاً.

والحق أضرار جسيمة بالممتلكات والمباني المجاورة والمحال التجارية وسقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى، وما زالت فرق الدفاع المدني تعمل على البحث عن مفقودين وازالة الركام والحجارة من الطرق لتسهيل حركة المرور.

وفي بلدة قانا استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مركز للهيئة الصحية الاسلامية واستشهد شخصين من الهيئة الصحية. وفي بلدة الشبريحة حي بنايات الرز آغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى حيث سقط شهيد واصيب ثلاثة بجروح خطيرة. وفي بلدة المجادل ادت الغارة الإسرائيلي الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى وفي بلدة معركة ثلاثة شهداء جراء غارة الإسرائيلي على منزل في وسط البلدة.

كما تعرضت قرى القطاع الغربي لقصف مدفعي متقطع استمر حتى صباح اليوم كما طال القصف الإسرائيلي بلدتي السماعية وديرقانون رأس العين.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة واطلق البالونات الحرارية والقنابل المضيئة فوق مجرى نهر الليطاني والساحل البحري وفوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.

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