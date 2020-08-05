شهيدان وسبعة جرحى إثر غرق باخرة سياحية بالكامل في مرفأ بيروت جراء الانفجار

غرقت الباخرة السياحية “أورينت كوين” التابعة لمجموعة “أبو مرعي لاينز” لصاحبها رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، بالكامل في مرفأ بيروت إثر الانفجار الذي وقع أمس، وسقط شهيدان وسبعة جرحى من طاقمها من ضمن الضحايا والجرحى الذين قضوا في هذا الانفجار.

وقال أبو مرعي في بيان: “للاسف فإن الباخرة “اورينت كوين” التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة، وبالغة قبل أن تدخل المياه اليها بشكل كبير، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها، فغرقت في يوم أسود من تاريخ لبنان، وغاب معها معلم سياحي عائم رفع اسم لبنان عاليا على الخارطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن”.

وإذ نعى أبو مرعي “بلوعة وحزن وأسى شهيدي الباخرة وكل الشهداء الذين سقطوا في هذه الكارثة”، تمنى “الشفاء العاجل للجرحى”، معتبرا أن “ما جرى كارثة بكل المعايير الإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية”، داعيا الدولة الى “تحقيق شفاف سريع وإعلان النتائج ومحاسبة المسؤولين دون أي تلكؤ وبلسمة جراح ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين، لأن ما جرى لا يصدقه عقل أو خيال”.