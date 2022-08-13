السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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شهيّب: العلاقة بين المختارة وبكركي تاريخية

منذ 37 دقيقة
النائب أكرم شهيّب

النائب أكرم شهيّب

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أشار النائب أكرم شهيب إلى أن “اللقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يأتي في سياق طبيعي، والتواصل مع مرجعية وطنية أساسية في لبنان أمر طبيعي، مع ضرورة التذكير بأن العلاقة بين المختارة وبكركي تاريخية، تُوجّت بمصالحة الجبل”.

ولفت في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “التواصل قائم بشكل دائم مع بكركي، ومن حق النائب تيمور جنبلاط إجراء تقييم للمرحلة السياسية التي تمر فيها البلاد، كما أن الحوار سمة من سمات الحزب التقدمي الاشتراكي لإخراج البلد من العتمة والوصول إلى شاطئ الأمان، إنقاذاً لهذا الوطن الذي وصل إلى الوضع المهترى نتيجة سياسات هذا العهد”.

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