الثلاثاء 16 محرم 1443 ﻫ - 24 أغسطس 2021 |
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شهيّب: القرار الذي اتُخذ في بعبدا ما هو إلا تأخير للمشكلة واستمرار التهريب

منذ 5 ساعات
أكرم شهيب

أكرم شهيب

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أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب أنه: “آن للعهد وفريقه الاستعجال بتشكيل حكومة بعد بلوغنا قلب جهنم اليوم، بفضل الممارسات السياسية غير المسؤولة التي أنهكت البلاد وتطيل أمد الأزمات بدءا بالرغيف والدواء ووصولا الى المحروقات لخدمة فريق خارج الحدود”.

وأضاف شهيب في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية: “كان المصرف المركزي عام 2017 يملك 36 مليارا بالعملة الأجنبية، فتراجعت القيمة العام الماضي 10 مليارات، ولم يبق اليوم سوى 14 مليارا فقط، وأساسا هذه ملك المودعين لا الدولة.”

كما لفت إلى أن “القرار الذي اتخذ السبت ما هو إلا تأخير المشكلة واستمرار التهريب ووضع المواطنين بين خياري الذل والقهر والظلم، أو الموت البطيء بلا غذاء ولا دواء”.

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