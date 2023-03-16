شهيّب: في مثل هذا اليوم خسرنا الدولة

اعتبر النائب أكرم شهيّب عبر “تويتر”، أنّ “باغتيالهم كمال جنبلاط أرادوا اغتيال قيامة لبنان ونهضته كدولة قوية قادرة بكيان واحد لا كيانات وولاء وطني عربي واحد لا ولاءات”.

شهيب أضاف: “أرادوا دفن الدولة التي يسودها العدل والمساواة وقضاء لا سلطة فوقه. في مثل هذا اليوم خسرنا الدولة، لكننا لن نيأس والشعلة لن تنطفئ. سيبقى لبنان وهم إلى جهنم”.

باغتيالهم #كمال_جنبلاط أرادوا اغتيال قيامة لبنان ونهضته كدولة قوية قادرة بكيان واحد لا كيانات وولاء وطني عربي واحد لا ولاءات. أرادوا دفن الدولة التي يسودها العدل والمساواة وقضاء لا سلطة فوقه. في مثل هذا اليوم خسرنا الدولة، لكننا لن نيأس والشعلة لن تنطفئ. سيبقى #لبنان وهم إلى جهنم pic.twitter.com/3han21igqV — Akram Chehayeb (@ChehayebAkram) March 16, 2023