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شهيّب: في مثل هذا اليوم خسرنا الدولة

منذ ساعة واحدة
النائب أكرم شهيّب

النائب أكرم شهيّب

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اعتبر النائب أكرم شهيّب عبر “تويتر”، أنّ “باغتيالهم كمال جنبلاط أرادوا اغتيال قيامة لبنان ونهضته كدولة قوية قادرة بكيان واحد لا كيانات وولاء وطني عربي واحد لا ولاءات”.

شهيب أضاف: “أرادوا دفن الدولة التي يسودها العدل والمساواة وقضاء لا سلطة فوقه. في مثل هذا اليوم خسرنا الدولة، لكننا لن نيأس والشعلة لن تنطفئ. سيبقى لبنان وهم إلى جهنم”.

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