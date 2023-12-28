"شوائب" قانون تنظيم الهيئة التعليمية بين أسامة سعد ووفد من المدارس الخاصة

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وفد نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف، ضم الأساتذة بشار شعبان، ناهد سوسان، محمد محي الدين حمية، في حضور مسؤول القطاع التربوي في التنظيم أحمد البني، وخالد الكردي.

وخلال اللقاء، تم بحسب بيان، “تناول موضوع القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.”

وتم نقاش بنود هذا القانون والقرارات الصادرة عنها وما يشوبها من ثغرات تحتاج لدراسة معمقة مع مختلف الشرائح التي تعنى بهذا القطاع.

ووعد سعد “بمتابعة هذا القانون والمساعدة على تصحيح الشوائب وعرض الملاحظات على المعنيين، وذلك من أجل المحافظة على المؤسسات التربوية”.