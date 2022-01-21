شوقي الدكاش: القوات هي "أكتر حزب مرتاح على وضعه" في الانتخابات

رأى عضو تكتل “الجمهورية القويّة” النائب شوقي الدكاش أنّ “عقد طاولة الحوار هو مَضيَعة للوقت”، مشيرًا إلى أنّ حزب “القوات اللّبنانيّة” شارك باستمرار بالحوار”. وأضاف أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “يطرح فكرة انعقاد الحوار ليمرّر الوقت ويلهي الناس عن همومهم التي يعيشونها لآخر عهده”.

الدكاش، وفي حديث إلى “صوت بيروت إنترناشونال”، عبر برنامج “مع ديانا”، اعتبر أنّه “من المفترض بعد الانتخابات النيابية أن ينعقد حوار بوجود حكومة جديدة وأكثرية جديدة ونوابٍ جدد”، معربًا عن تفاؤله لأنّ “الشعب اللبناني شعب جبار ويتطلع نحو المستقبل”. كما شدّد على أنّ “بعد الانتخابات النيابية ستحقّق “القوات اللبنانية” الاكثرية”،

وفي سياقٍ متّصل، لفت الدكّاش إلى أنّ “القوات تلتقي مع تيار “المستقبل” في كل الطروحات الاستراتيجية”، مشيرًا إلى أنّ “تيار “المستقبل” بالرأي السياسي ورأي القيادة هم أقرب الناس للقوات اللبنانية”. وتابع: “الخلافات الشخصية لا تقف عائقا أمام الاستراتيجيات الكبيرة، ولا أعتقد أنّ هناك خلافات شخصية بين الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري”، معتبرًا أنّ “تيار المستقبل لا يزال الحالة الأساسيّة الموجودة على الساحة السنية وهو الأقوى سنيًّا”.

وأكّد أنّ “القوات ليس لديها عداوةً مع أحد بل “خصام”، وقال: “نحن مرتبطون بالكثير من الأمور مع تيار المستقبل، ونلتقي معه بالاستراتيجية، من ناحية محاربة “حزب الله” وخطر وجوده علينا وخطر وجوده على كيان لبنان”.

وتابع: “من ناحية إدارة الدولة، فلدى “القوات” الكثير من الخلافات والملاحظات على تيار “المستقبل”، ونحن أقرب للمجتمع المدني من ناحية النظرة في إدارة الدولة والمنظومة السياسية الموجودة في الدولة”، وذكّر بأنّ “رؤية القوات اللبنانية مشابهة لرؤية “الثورة” وكل ما يتكلمون عنه الثوار نحن نوافق عليه”، مشدّدًا على أنّ “أداء القوات اللبنانية في الحكومات كان جيدًا وممتازًا بشهادة الجميع”.

إلى ذلك، أكد الدكاش انّ حزب “القوات اللبنانية” هو أكثر حزب “مرتاح على وضعه” في الانتخابات النيابية، لافتً إلى أنّ “القوات لا تغيّر في مبادئها ونحن صادقون مع أنفسنا، ومن يشبهنا سوف نتحالف معه”.

وإذ شدّد على أنّ “الانتخابات النيابية ستجرى، وماكينات القوات الانتخابية بدأت بالعمل”، أشار الدكاش إلى أنّ “كل من سيعطّل إجراء الانتخابات النيابية سيتحمّل مسؤولية أمام الرأي العام والمجتمع الدولي”.

وعمّا إذا كان سيترشح إلى الانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الماروني في كسروان، أجاب الدكاش: “حتى الآن لم يعلن الحزب عن أسماء المرشّحين للانتخابات النيابية. وأضاف: “حققنا الكثير من الأمور في كسروان كما أنّ الكثير من الأمور لم نستطع تحقيقها، وأهمّ ما حقّقناه أنّنا كنّا مع الناس وبالقرب منهم”.

أمّا عن الحلفاء في الانتخابات، فلفت الدكاش إلى أنّ “القوات اللبنانية على تواصل مع جميع الأفرقاء وهناك اتصالات مع الجميع ولكن حتى الآن لا يوجد شيء جدّي وواضح”، مؤكّدًا أنّ “كسروان ستكون دائما وفية للقوات اللبنانية”. واعتبر أنّ “الرئيس عون وبالرغم من انه كان نائبا في كسروان على مدى 12 سنة إلاّ أنّه لم يحقق اي شيء لاهاليها”.

من جهةٍ أخرى، أوضح الدكاش أنّ “القوات اللبنانية شاركت في طاولة الحوار سابقا لكي لا يُقال إنها تعطّل”، مشيرًا الى أن “القوات تستقيل حين ترى الوقت مناسبا”. وقال إنّ “القرارات التي يأخذها حزب القوات تكون بِوعٍ وبدراسة ودراية تامة لمصلحة لبنان”.