شوقي الدكاش: نفضّل ان تكون الحكومة “أكثرية”.. وحلفاء القوات هم كل السياديين

حلّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش للمرة الثانية ضيفا على الاعلامية ديانا فاخوري ضمن برنامج “مع ديانا” عبر صوت بيروت انترناشونال.

وفي بداية الحديث، قال الدكاش ان تكتل الجمهورية القوية يسعى دائما الى تقديم المزيد من القوانين التي تتمتع بالشفافية، خاصة لمحاربة الفساد ورفع السرية المصرفية واستقلالية القضاء.

ورأى ان القوات اللبنانية اليوم هي الاقوى نتيجة آدائها السياسي وعملها داخل مجلس النواب ودفاعها عن حقوق الناس، مضيفا ان هدفنا كقوات العمل والتنفيذ على الارض وليس هدفنا الشعارات.

أما عن ثورة 17 تشرين، قال الدكاش انه ليس لدينا اي مشكلة مع اهداف هذه الثورة، مشيرا الى ان رؤيتنا دائما تصب لمصلحة لبنان واللبنانيين. وشدد على ان حلفاء القوات اللبنانية هم كل السياديين المؤمنين بحرية وسيادة لبنان.

وعن موضوع الحكومة الجديدة، اعتبر الدكاش انه لا يزال الوقت باكرا للحديث عن تأليف الحكومة الجديدة، لافتا الى ان التكتل لم يتداول في هذا الموضوع حتى الان. وأكد انهم يفضلون ان يكون شكل الحكومة “أكثرية” وليس حكومة “وحدة وطنية”، وشددا على انهم لن يشاركوا في الحكومة إن لم تكن حكومة أكثرية.

واعتبر الدكاش ان اي قرار يأخذ يجب ان يبنى على معطيات، لافتا الى ان القوات مارست مهامها بشكل جدي ومشاركتها في الحكومات كانت لمصلحة بناء الدولة.

ورأى ان العمل التشريعي له أصول، وعلى الجميع ان يتفاهم مع بعض لاقرار القوانين داخل مجلس النواب لمصلحة البلد والناس، مؤكدا ان القوات اللبنانية تستطيع ان تتفاهم مع الجميع لمصلحة المواطن.

وقال الدكاش ان خطة التعافي الاجمالية يجب ان تترافق مع خطة تعافي اجتماعية لنستطيع ان نساعد الناس أولا قبل فرض اي ضرائب او غيرها، مضيفا ان القوات على أتم الاستعداد للتفاهم والتعاون مع الجميع.

وختاما، تمنى الدكاش ان يتعاون جميع الاطراف لبناء الدولة وتحقيق التغيير، مشددا على ان لا احد يمكن ان يلغي أي طرف.

وللتغييريين ونواب ثوار 17 تشرين، تمنى ان يتعاونوا مع القوات لبناء هذا البلد.