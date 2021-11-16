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شيا بعد لقائها فياض: تقدم كبير في ما خص عقود الطاقة الاقليمية

16 - نوفمبر - 2021
السفيرة الاميركية دوروثي شيا

السفيرة الاميركية دوروثي شيا

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أشارت السفارة الأميركية في بيان، إلى أن “السفيرة الأميركية دوروثي شيا التقت وزير الطاقة وليد فياض”.

وتحدثت شيا إثر اللقاء، موضحة أنه حدث “تقدم كبير في ما خص عقود الطاقة الإقليمية، التي لطالما كانت الولايات المتحدة الأميركية حريصة على أن تمضي قدماً”.

كما وأكدت “محاولة بلادها الحصول على المساعدات الإنسانية، وتقديم مساعدات حقيقية يومية للشعب اللبناني الذي يعاني منذ وقت طويل من نقص في الطاقة ومن انقطاع الكهرباء”.

واضافت: “يسرنا ان نتمكن اليوم من احراز تقدم اضافي تجاه حصول لبنان على الغاز من مصر وحصول لبنان على الكهرباء من فائض الكهرباء على الشبكة الأردنية”.

وقالت: “نحن سعداء بالتقدم الذي نحرزه وممتنون للعمل الشاق الذي قام به نظرائي”.

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