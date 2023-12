شيا تُنهي جولتها الوداعيّة في لبنان.. ورسالة من هوكشتاين!

أنهت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا جولتها الوداعية على المسؤولين في لبنان قبل مغادرتها، للالتحاق بمركز عملها الجديد في نيويورك، على أن تصل السفيرة الجديدة ليزا جونسون قبل منتصف الشهر المقبل.

في هذا الإطار، كتب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين، على حسابه عبر منصة “إكس”: “نودع اليوم دوروثي شيا، إحدى أفضل الدبلوماسيين لدينا وأفضل سفيرة للولايات المتحدة في لبنان”.

وتوجّه هوكشتاين إلى شيا، قائلًا: “بطلة عظيمة لعلاقة قوية بين الولايات المتحدة ولبنان، كان شرفًا وامتيازًا أن يكون لدينا شريكة متميزة في بيروت، لقد حققنا الكثير وسنفتقدك”.

ونشر مجموعة من الصور تجمعه بشيا في لبنان.

Today we bid farewel to Dorothy Shea, one of our finest diplomats, & best #US Ambassador to #Lebanon. Great champion for strong U.S.-Lebanon relationship. It has been an honor/privilege to have outstanding partner in #Beirut. We achievd alot &we’ll miss u. ⁦@usembassybeirut⁩ pic.twitter.com/2q0DvVBOwJ

— amos hochstein (@amoshochstein) December 28, 2023