الجمعة 16 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 29 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيا تُنهي جولتها الوداعيّة في لبنان.. ورسالة من هوكشتاين!

منذ 5 دقائق
المستشار الأميركي آموس هوكشتاين والسفيرة دوروثي شيا

المستشار الأميركي آموس هوكشتاين والسفيرة دوروثي شيا

A A A
طباعة المقال

أنهت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا جولتها الوداعية على المسؤولين في لبنان قبل مغادرتها، للالتحاق بمركز عملها الجديد في نيويورك، على أن تصل السفيرة الجديدة ليزا جونسون قبل منتصف الشهر المقبل.

في هذا الإطار، كتب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين، على حسابه عبر منصة “إكس”: “نودع اليوم دوروثي شيا، إحدى أفضل الدبلوماسيين لدينا وأفضل سفيرة للولايات المتحدة في لبنان”.

وتوجّه هوكشتاين إلى شيا، قائلًا: “بطلة عظيمة لعلاقة قوية بين الولايات المتحدة ولبنان، كان شرفًا وامتيازًا أن يكون لدينا شريكة متميزة في بيروت، لقد حققنا الكثير وسنفتقدك”.

ونشر مجموعة من الصور تجمعه بشيا في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان
    ليبرمان يُطالب "إسرائيل" باحتلال جنوب لبنان: "حزب الله" يجب أن يدفع ثمنًا باهظًا
    التجدد للوطن
    "التجدد للوطن" يُناشد وزير الأشغال
    طقس لبنان
    بعد الطقس المستقر.. هل تعود الأمطار مع بداية السنة الجديدة؟!

    الأكثر قراءة

    قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
    تلفريك جونية
    بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!
    حسن نصر الله
    تهديد إسرائيلي مباشر لـ نصر الله.. "أنت التالي"!