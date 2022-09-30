الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيا ستسلّم عون الرد حول ترسيم الحدود البحرية في الساعات المقبلة

منذ 47 دقيقة
حقل كاريش

حقل كاريش

A A A
طباعة المقال

أفادت معلومات صحافية بأنّه من المتوقع حصول لبنان على الرد الخطي الرسمي الاسرائيلي عبر الوسيط الأميركي في الساعات المقبلة.

ولفتت “أم تي في” إلى أنّه بعد اطلاع الرؤساء الثلاثة على الرد، سيحوَّل على لجنة قانونية أمنية لدراسته، وبعدها يعود لبنان الى الناقورة بوساطة الامم المتحدة للتأكد من كل النقاط.

وأكّد مصدر رسمي للـ أم تي في أنّه إن تخطت المدة عهد رئيس الجمهورية لا مشكلة في الترسيم، لأن لبنان لن يوقّع مباشرة مع إسرائيل فلا اعتراف رسمي بها، وكل ما يحصل إيداع الموافقات لدى الأمم المتحدة.

كذلك، كشفت الـ”OTV”، أن “​السفيرة الأميركية​ “دوروثي شيا”​ ستحمل خلال ساعات، ربما غدًا أو بعد غد، إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الرد على الملاحظات والأساسيات التي أُسقِطت على المقترح السابق، حول ​ترسيم الحدود البحرية​”.

وأكدت المصادر، أن “ما من معطيات حول ما سيتضمنه هذا الرد”، موضحةً أن “الأجواء إيجابية، و​لبنان​ أخد كل الحقوق التي يريدها”، كاشفةً أن “الرد سيكون خطيًا”.

بدورها، لفتت مصادر مطلعة على أجواء رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، إلى أنه “لا يوجد معطيات حول ما سيتضمنه الرد”.

    المصدر :
  • المركزية

المزيد من أخبار لبنان

ميشال عون وجبران باسيل
الرئيس عون عن وقوف باسيل خلف كل قراراته.. "كذب وتلفيق وتضليل"!
بالفيديو.. انفجار في خزانات للوقود بإقليم الخروب
الصحافي يوسف دياب
هل طارت الرئاسة والحكومة.. وماذا يفعل القاضي بيطار حالياً؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

علم القوات اللبنانية
الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
إطلاق نار (تعبيرية)
قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
الرئيس نجيب ميقاتي
حلحلة في ملف تأليف الحكومة.. ماذا عن شروط باسيل؟