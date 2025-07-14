شيخ العقل تابع الأحداث في السويداء: لوقف التدهور الأمني

تابع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى التطورات والمستجدات الامنية في مدينة السويداء، اعتبارا من يوم امس واليوم مع مشايخ المدينة وفاعلياتها الروحية، وفي مقدمتهم مشايخ العقل، مبدياً “أسفه البالغ للأحداث الدامية الحاصلة”، وداعياً إلى “ضرورة التعاطي برويّة وحكمة وتعقل، لوقف التدهور الأمني والدخول بالقوة الى المحافظة، والعمل على ايجاد حلول تضمن الاستقرار والامان وتحقن الدماء بين ابناء الوطن الواحد”.

كذلك دعا ابي المنى في بيان “الدولة السورية لتحمّل مسؤولياتها الوطنية، اذ ان تبعات مثل هكذا مواجهات لا تخدم مصلحة البلاد ولا تنهي النزاعات، والى التفاهم والاتفاق تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية”.

وتقدّم سماحة شيخ العقل بالتعازي القلبيّة الحارّة من ذوي وعائلات الشهداء الذين سقطوا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والعودة السالمة للمختطفين.