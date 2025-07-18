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شيخ العقل تلقى اتصالين من عون وسلام وشخصيات روحية ووطنية

منذ 7 ساعات
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى

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صدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، البيان الآتي:

تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالا هاتفياً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، شاكراً للمواقف الروحية والوطنية التي تعبّر عن توجّهات طائفة الموحدين الدروز في المرحلة الدقيقة الراهنة ومعالجة الأمور بحكمة وتعقل لدرء الفتنة، ومعرباً عن تضامنه الانساني حيال ما حصل ويحصل في محافظة السويداء.

كذلك وفي الاطار التضامني نفسه وتنويه بمواقفه تلقى سماحة الشيخ أبي المنى اتصالا من دولة رئيس الحكومة نواف سلام، تناول ايضا اهمية تضافر الجهود خاصة على المستوى العربي، من خلال رعاية عربية تدعم الوصول إلى وقف إطلاق النار، والتأسيس المشترك لحوار جدي يضمن تحقيق المطالب ويحقق الاستقرار.

كما تلقى اتصالات للغاية عينها، أبرزها من سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد عبد الأمير قبلان، أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي ورئيس عام الرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق.

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