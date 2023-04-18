شيخ العقل زار كليمنصو مُعزياً واتصل بمرجعيات روحية

زار شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى كليمنصو، معزياً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والسيدة نورا جنبلاط بوفاة شقيقها عصام الشراباتي.

ورافق أبي المنى وفد ضم مشايخ وأعضاء في المجلس المذهبي، إضافة إلى مديرين ومسؤولين في مشيخة العقل والمديرية العامة للمجلس.

وأثنى أبي المنى على “دور السيدة جنبلاط المميز”، واصفاً إياها بـ”السيدة المعطاء، التي أثبتت حضورها الاجتماعي والإنساني والثقافي والتربوي والبيئي”.

وأجرى اتصالات وأبرق مهنئاً بالفصح بحسب التقويم الشرقي، لكل من: بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بطريرك السريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني، راعي كنيسة الأقباط في سوريا ولبنان الأب أندراوس الأنطوني، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ومتروبوليت بيروت وتوابعها للسريان الأرثوذكس المطران دانيال كورية.

وتمنّى “أن يشكّل العيد قيامة حقيقية للوطن وإعادة الاعتبار لكل مقوماته وعناصر وجوده”.

من جهة ثانية، استقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت الدكتور كمال علم الدين، قاسم الزغير، زياد القاضي، مسؤول العلاقات في جامعة البلمند في سوق الغرب سهيل مطر، عصام خداج، النقيب عمر خداج، والشيخ شبل هرموش.