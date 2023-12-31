شيخ العقل: ليفتح العام الجديد أبواب حلّ الأزمات ولجم آلة الحرب

تمنّى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أن تحمل السنة الجديدة معها الخير للبنان والمنطقة، وأن تفتح مع حلولها أبواباً واسعةً للإصلاح والصلاح وحلّ الأزمات، وأن تستكمل الخطوات الإيجابية بما يعيد للمؤسسات الدستورية هيبتها وللادارة فعاليتها وللشعب ثقته بدولته.

وآملًا في تصريح، بأن تُلجم آلة الحرب والاجرام الاسرائيلية وتُعاد الحقوق لأصحابها ويرفع الظلم عن الشعوب المضطهَدة والمقهورة.

واستقبل شيخ العقل في دارته في شانيه وفداً من كفرسلوان، بحث قضايا متصلة بالبلدة.

كما استقبل وفداً من بعذران، ضم المشايخ: كميل وحسين وأمين هاني. وأيضاً المغترب اللبناني السيد وائل جابر برفقة وفد، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام.

وقام في جولة في منطقة الجبل، برفقة وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي للتعزية بالمرحومين، في الباروك أبو شريف قاسم محمود، بتلون ام مروان ليندا رشيد والدة رئيس البلدية مروان قيس، ⁠مزرعة الشوف أبو كفاح اكرم أبو كروم، ⁠دميت: الشيخ أبو غازي فايز غنام والشيخة فدوى مسعود زوجة الشيخ سمير فهيم أبو ضرغم.

وأجرى اتصالات تعزية بالمرحومين: الشيخ أبو حسام سعيد حسن أبو ذياب من الجاهلية، الشيخ أبو زهير جميل الجردي وأبو وليد نجيب جمال الدين من عاليه، الشيخ أبو عفيف سيف الدين أبو رافع من عيحا، الشيخ أبو طلال فؤاد مصلح من كفرمتى، ⁠الشيخ ناصيف ناصيف من عماطور وابو غاندي توفيق وهبه من عبيه.

وأوفد شيخ العقل ممثلين عنه لتقديم واجب التعزية بالمرحومين: ⁠أم غسان بديعة نجيب الريس أرملة اسماعيل حمد أبو الحسن في بتخنيه، ⁠وبالشيخة أم اكرم ظريفة شرف الدين شهيب أرملة الشيخ أبو أكرم سليمان شرف الدين شهيب في عاليه، وبالشيخة أم ماهر مفيدة مطر أرملة الشيخ أبو ماهر حليم أمين مطر في مجدليا، وبام ماجد حبوس قاسم غبار أرملة أبو ماجد سلامة توفيق زيدان الأعور في فالوغا.