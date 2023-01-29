شيخ العقل وتيمور جنبلاط: لتقريب وجهات النظر وانتخاب رئيس توافقيّ

شدد شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، خلال استقباله رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، على “التواصل والتلاقي في الرؤى والأفكار لأجل إنقاذ لبنان”، معتبرًا أن “الوطن أحوج ما يكون اليوم إلى التضحية وتقديم التنازلات من الجميع لمواجهة التحديات وتحصينه من المخاطر، بما يحفظ المؤسسات التي هي قوة وجوده”.

كما نوّه “بالجهود التي يبذلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، من أجل توفير المقاربات اللازمة للتوافق على شخصية تتولى الحكم في لبنان وتشكل عامل ثقة للمجتمعين الدولي والعربي”، مُشيداً “بالدور الاجتماعي الانساني الذي يقوم به النائب جنبلاط في الوقوف الى جانب الناس للتخفيف من متاعبهم الحياتية”.

من جهته، أكد جنبلاط أن “الأفق المقفل في البلاد والأزمات المعيشية والاقتصادية والغلاء وتقلب سعر الدولار، والأزمة في القضاء، إضافة إلى الشغور الرئاسي، كلها تستوجب اللجوء إلى الحوار والتواصل بين الجميع، لأن هذه الأزمات تطال الجميع دون استثناء”.

وشدد على أن “الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في الجهد الذي يبذله من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن أسماء توافقية لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، لكي نؤمن الجو الذي يسمح بانتخاب رئيس يكون مقبولاً بالحد المطلوب من الجميع وقادر على فتح باب المعالجة لما مرينا به في السنوات السابقة من مشاكل”. ونوّه بـ”الدور الذي يقوم به شيخ العقل في محاولة نسج حوار روحي وطني يلاقي الحراك السياسي بما يؤدي إلى خفض التوتر المخيف”.