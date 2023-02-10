شينكر: حساسيّة “الحزب” تجاه تحقيقات المرفأ تثير الشكوك!

تساءل المُساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر عن السبب الذي “يٌشعر “حزب الله” بالحساسية الشديدة تجاه متابعة التحقيق في جريمة المرفأ إذا لم يكن مسؤولاً عن هذا الأمر بشكل أساسي”، مؤكدًا “أنّ هذا يؤدّي إلى إثارة الشكوك”.

وقال شينكر لـmtv: “حزب الله لديه وصول إلى المرفأ وهو أمّن نيترات الأمونيوم لنظام بشار الأسد الذي استخدمها كبراميل متفجّرة ويبدو أنه لا يزال هناك الكثير من النخب الذين يستثمرون في هذا النظام الفاسد لقتل شعبه”.

وتابع: “لبنان هو مَن يُقرّر بشأن رئيس الجمهوريّة المقبل ومن الواضح أنّ البلد منقسم وهذا ليس قراراً متعلّقاً بالولايات المتحدة وواضح أنّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة هو خيار “حزب الله” ونظام الأسد ولكنّ اللبنانيين يُمكنهم الإختيار إذا أرادوا”.