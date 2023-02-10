الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شينكر: حساسيّة “الحزب” تجاه تحقيقات المرفأ تثير الشكوك!

منذ 35 دقيقة
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر

A A A
طباعة المقال

تساءل المُساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر عن السبب الذي “يٌشعر “حزب الله” بالحساسية الشديدة تجاه متابعة التحقيق في جريمة المرفأ إذا لم يكن مسؤولاً عن هذا الأمر بشكل أساسي”، مؤكدًا “أنّ هذا يؤدّي إلى إثارة الشكوك”.

وقال شينكر لـmtv: “حزب الله لديه وصول إلى المرفأ وهو أمّن نيترات الأمونيوم لنظام بشار الأسد الذي استخدمها كبراميل متفجّرة ويبدو أنه لا يزال هناك الكثير من النخب الذين يستثمرون في هذا النظام الفاسد لقتل شعبه”.

وتابع: “لبنان هو مَن يُقرّر بشأن رئيس الجمهوريّة المقبل ومن الواضح أنّ البلد منقسم وهذا ليس قراراً متعلّقاً بالولايات المتحدة وواضح أنّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة هو خيار “حزب الله” ونظام الأسد ولكنّ اللبنانيين يُمكنهم الإختيار إذا أرادوا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟
    مبنى بلدية بيروت
    بلدية بيروت: إنجازٌ بطوليّ جديد لإطفاء بيروت وفريق الإنقاذ اللبناني
    معمل للألبان والأجبان
    الترشيشي: لمكافحة التزوير في تصنيع الألبان والأجبان

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
    آثار الزلزال في كهرمان مرعش
    زلزال تركيا - سوريا
    يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر