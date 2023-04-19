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شينكر: "حماس" غير قادرة على إطلاق الصواريخ من دون معرفة "الحزب"

منذ 9 دقائق
ديفيد شينكر

ديفيد شينكر

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أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، عن اعتقاده بأنّ “هناك تنسيقًا عاليًا بين حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني والجهاد الإسلامي”، لافتًا إلى أنّ “الجميع يعرف أن حماس غير قادرة على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان من دون معرفة حزب الله”.

وقال شينكر في حديث للـ”MTV”: “أظن أنّ العقوبات أداة فعالة للتعبير عن الأولويات الأميركية في لبنان والمنطقة ولا أعتقد أنّ إيران تغيّر نهجها في المنطقة فهذا نظام يسعى إلى زعزعة استقرار 4 دول عربية، ومن الصعب التصديق أن إيران ستوقف استثماراتها فجأة”.

 

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