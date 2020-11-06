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شينكر: علاقة باسيل بـ “حزب الله” سمحت للفساد بالازدهار

منذ 9 ثواني
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر

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بعد اعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، اكد مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادني ديفيد شينكر أن “العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة بباسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار”.

وقال شينكر في حديث للـ”ال بي سي” أن “الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي”.

واشار إلى أن “هناك نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الادارة أم لا”.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت العقوبات على باسيل ستؤثر على عملية تأليف الحكومة، أجاب شينكر: لا أرى سببًا لذلك فهذه العقوبات مستقلة”.

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