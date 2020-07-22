صاحب محطة بقبضة الأمن في زحلة

زحلة
زحلة

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ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في زحلة، اللبناني (ن.ع.م) يملك محطة للمحروقات ويقوم ببيع صفيحة المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:”في إطار متابعة موضوع التلاعب بأسعار المحروقات، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في زحلة، اللبناني (ن.ع.م) يملك محطة للمحروقات ويقوم ببيع صفيحة المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة المالية”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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