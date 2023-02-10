الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
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صادق: زيارة الوفد الوزاري إلى سوريا استغلال رخيص للكارثة

منذ دقيقة واحدة
وضاح صادق

وضاح صادق

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اعتبر النائب وضاح صادق عبر “تويتر”، أن “لا حاجة للمزايدات للتأكيد على الروابط بين الشعبين اللبناني والسوري، وأمام حجم المأساة الحاصلة، اليوم واجب علينا كلبنانيين القيام بكلّ ما يلزم لتأمين المساعدات بكلّ أنواعها إلى الشعب السوري المنكوب”.

إلّا أنّ صادق أضاف: “ولكن زيارة الوفد الوزاري غير المعني بالمساعدات الإنسانية بهدف تطبيع العلاقات الرسمية، هو استغلال رخيص للكارثة الإنسانية، ولمعاناة الشعب السوري”.

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