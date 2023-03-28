صادق: لا عودة إلى الوراء مهما حصل

غرّد النائب وضاح صادق عبر حسابه على “تويتر”: “بعض النواب كما الطبقة السياسية، يرفضون واقع بدء طي صفحة الماضي ويعيشون انفصالا عن الواقع، وهذا تجلى في خطابهم خلال جلسة اللجان المشتركة اليوم، من توجيه إهانات لفظية غير مقبولة حتى في الشارع للنائب ملحم خلف، أو العودة إلى خطاب الحرب والترهيب كما حصل مع النائب سامي الجميل. هذه ليست المرة الأولى التي نشهد بها هذا النوع من اللغة الميليشياوية. الدينامية داخل مجلس النواب تغيرت، لا سيطرة أحادية منذ الانتخابات الأخيرة، والرقابة على كل قرار موجودة، ولا عودة إلى الوراء مهما حصل”.







