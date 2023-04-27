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صادق: مستمر في الضغط.. والأولويّة أن يعود الملعب البلدي لبيروت

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2023 12:45 مساءً
وضاح صادق

وضاح صادق

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أكّد النائب وضاح صادق عبر حسابه على “تويتر”، أنّه “مستمر في الضغط بكلّ الطرق الممكنة لإعادة إحياء ملعب بيروت البلدي قبل بداية الموسم المقبل”.

صادق أضاف: “هذا ملعب حيوي لمنطقة أساسيّة في بيروت، وواجب البلديّة اليوم إمّا القيام بصيانة هذا الملعب بنفسها (الأمر الذي استحال تنفيذه لسنوات طويلة)، أو قبول عرض النائب نبيل بدر، أو استدراج عروض لاستثمار وتشغيل الملعب فورًا وفق القوانين. الأولويّة اليوم أن يعود الملعب البلدي لبيروت”.

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