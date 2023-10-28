صاروخ "باتريوت" ينفجر فوق صور ويتسبب بدوي قوي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من قرى قضاء صور، تبين لاحقا ان صاروخ باتريوت انفجر فوق المنطقة.

وعلى وقع تصاعد التوتر الإقليمي منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر وبالتزامن مع التوغل البري الكبير الذي نفذته القوات الإسرائيلية أمس في شمال غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع لحزب الله أيضا جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان اليوم السبت، إن طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، موضحاً أن ذلك جاء ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل سقطت في سوريا.

وخيم الهدوء الحذر صباح اليوم على منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشبعا في الجنوب اللبناني “بعد ليل ساخن تخلله قصف إسرائيلي”.