صاروخ من مسيرة إسرائيلية.. استشهاد عنصرين من حماس في البازورية جنوب لبنان

استشهد عنصران من حركة حماس جراء غارة جوية إسرائيلية، وفقاً لما كشفته مصادر أمنية في لبنان لوكالة رويترز.

وقالت المصادر لرويترز إن غارة إسرائيلية على جنوب لبنان قتلت اليوم السبت عضوين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بينما كانا يستقلان سيارة.

غارة إسرائيلية على سوريا

في سياق متصل، قال مصدر أمني في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا في تصريحات لرويترز إن أربعة من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استخدمت فيه “صواريخ محددة الهدف بدقة” أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

وكشفت مصادر صحفية أن أبرز القادة المستهدفين هما العميد “حاج صادق أوميدزاده” ويشغل منصب قيادة استخبارات فيلق القدس في سوريا ونائبه غلام “الحاج محرم”.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن دوي انفجارات سُمع في أنحاء العاصمة السورية.

وذكر المصدر الأمني الذي ينتمي إلى شبكة من المجموعات القريبة من حكومة سوريا وحليفتها الرئيسية إيران أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وأن ضربة “بصواريخ إسرائيلية محددة الهدف بدقة” أدت إلى تسويته بالأرض.