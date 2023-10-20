صباحٌ جنوبيّ حذر.. وإسرائيل تردّ على "القسام": صواريخ لبنان لـ"الحزب"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صواريخ.

كما ادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنّ “مسيرة تابعة لنا قامت بالقضاء على “مخرب” داخل الأراضي اللبنانيّة. كما أغرنا الليلة الماضية على بنى تحتية عدة تابعة لحزب الله ردًّا على إطلاق الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل يوم أمس”، وفق قوله.

كذلك اعتبر جيش الاحتلال أنّ الصواريخ التي أطلقت من لبنان على “إسرائيل” هي لحزب الله رغم إعلان حماس مسؤوليتها.

إذ كانت “كتائب القسام في لبنان” قد أعلنت ليل أمس، مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخًا انطلاقًا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها “نهاريا” و”شلومي”.

يأتي ذلك في وقت تشهد الساحة الجنوبيّة هدوءًا حذرًا منذ الرابعة فجرًا، إثر قصف إسرائيلي على أطراف بلدتَي الجبَّين وطير حرفا. فيما تخلل ليل قرى القطاع الغربي إطلاق معادٍ لعدد من القنابل المضيئة فوق قرى الناقورة واللبونة والضهيرة وعلما الشعب.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صباحًا، عن خطة لإجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأوضحت الوزارة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أنّه تقرر نقل سكان المدينة إلى “منازل استضافة مدعومة من الدولة”، مشيرة إلى أنّ وزير الدفاع يوآف غالانت وافق على الإخلاء، وأنّ عمدة كريات شمونة أُبلغ بالأمر.