الجمعة 5 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صباحٌ جنوبيّ حذر.. وإسرائيل تردّ على "القسام": صواريخ لبنان لـ"الحزب"

منذ 12 دقيقة
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

A A A
طباعة المقال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صواريخ.

كما ادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنّ “مسيرة تابعة لنا قامت بالقضاء على “مخرب” داخل الأراضي اللبنانيّة. كما أغرنا الليلة الماضية على بنى تحتية عدة تابعة لحزب الله ردًّا على إطلاق الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل يوم أمس”، وفق قوله.

كذلك اعتبر جيش الاحتلال أنّ الصواريخ التي أطلقت من لبنان على “إسرائيل” هي لحزب الله رغم إعلان حماس مسؤوليتها.

إذ كانت “كتائب القسام في لبنان” قد أعلنت ليل أمس، مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخًا انطلاقًا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها “نهاريا” و”شلومي”.

يأتي ذلك في وقت تشهد الساحة الجنوبيّة هدوءًا حذرًا منذ الرابعة فجرًا، إثر قصف إسرائيلي على أطراف بلدتَي الجبَّين وطير حرفا. فيما تخلل ليل قرى القطاع الغربي إطلاق معادٍ لعدد من القنابل المضيئة فوق قرى الناقورة واللبونة والضهيرة وعلما الشعب.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صباحًا، عن خطة لإجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأوضحت الوزارة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أنّه تقرر نقل سكان المدينة إلى “منازل استضافة مدعومة من الدولة”، مشيرة إلى أنّ وزير الدفاع يوآف غالانت وافق على الإخلاء، وأنّ عمدة كريات شمونة أُبلغ بالأمر.

    المزيد من أخبار لبنان

    هادي أبو الحسن
    أبو الحسن: "القناع سقط"
    مرفأ بيروت
    "جراح بيروت لم تلتئم بعد".. نداء عاجل من "القمصان البيض"!
    لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية
    لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية تُطالب واشنطن بـ "منع توريط لبنان في حرب غزة"

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    الاحتلال يُحاصر صحافيّين في الجنوب.. ومعلومات عن شهيد وجرحى!