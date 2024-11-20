صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟

أفادت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية استنادًا إلى مصادر مطلعة، بأن الجيش الإسرائيلي قد أوقف قصف العاصمة اللبنانية بيروت خلال اليومين الماضيين، وذلك بناءً على طلب من المستوى السياسي في إسرائيل.

وذكرت المصادر أن الهدف من تعليق القصف كان تجنب إحراج المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته إلى المنطقة، حيث كان من المتوقع أن يلتقي هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين في إطار جهوده لإنهاء التصعيد العسكري.

وتشير المصادر إلى أن هذا التوقف المؤقت في القصف يعتبر جزءًا من الحسابات السياسية الإسرائيلية المتعلقة بالتطورات الدبلوماسية الجارية، حيث كان الحفاظ على التوازن في المواقف الدولية والمفاوضات المتعلقة بالملف اللبناني أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.